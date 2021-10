Principalele institute economice din Germania şi-au revizuit semnificativ în scădere prognozele de creştere pentru 2021 Principalele institute economice din Germania si-au revizuit in scadere la 2,4%, de la 3,7% anterior, estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de cea mai mare economie a Europei, din cauza blocajelor aparute de-a lungul lanturilor de aprovizionare, care au incetinit revenirea economiei germane din recesiunea provocata de pandemie, informeaza Reuters citand surse din apropierea acestui dosar. Pe de alta parte, institutele economice si-au imbunatatit prognozele de crestere pentru anul viitor, de la 3,9% pana la 4,8%, iar pentru 2023 mizeaza pe un avans al economiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, resursele de energie primara au crescut cu 10,1%, iar cele de energie electrica au crescut cu 8,4%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie – 31 august 2021 au totalizat 22,596 milioane tone…

- Companiile aeriene anticipeaza o scadere puternica a pierderilor anul viitor, datorita redresarii rapide din criza coronavirusului, dar au revizuit in crestere impactul financiar al pandemiei de Covid-19 din 2020 si 2021, transmite Reuters.

- Preturile de consum in Germania au inregistrat o crestere peste asteptari in luna septembrie, arata datele oficiale publicate joi, o dovada a presiunilor cu care se confrunta motorul Europei la iesirea din pandemie, informeaza Reuters. Oficiul federal de statistica a anuntat joi ca indicele…

- Preturile de consum in Germania au inregistrat o crestere peste asteptari in luna septembrie, arata datele oficiale publicate joi, o dovada a presiunilor cu care se confrunta motorul Europei la iesirea din pandemie, informeaza Reuters. Oficiul federal de statistica a anuntat joi ca indicele…

- Stocurile de gaze ale Europei se afla la cel mai redus nivel din ultimii 10 ani, inaintea sezonului de iarna, amplificand riscul unor noi cresteri ale preturilor care se afla deja la niveluri record, transmite Reuters. Stocurile de gaze ale Europei se afla la cel mai redus nivel din cel putin 10 ani,…

- Resursele de energie electrica in primele sapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, in crestere cu 3.858,6 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, arata datele INS.Productia din termocentrale a fost de 12.630,2 milioane kWh, in crestere cu 1.472,3 milioane kWh (+13,2%).Productia…

- Resursele de energie electrica in primele sapte luni au fost de 40.274,7 milioane kWh, in crestere cu 3.858,6 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2020, arata datele INS. Productia din termocentrale a fost de 12.630,2 milioane kWh, in crestere cu 1.472,3 milioane kWh (+13,2%). Productia…

- Berlinul a pierdut un apelul la Curtea Europeana de Justitie pentru anularea unei decizii a unei isntante inferioare de limitare a accesului Gazprom la conducta OPAL, care leaga gazoductul Nord Stream al producatorului rus de gaze de Germania, transmite Reuters. Cea mai inalta instanta europeana…