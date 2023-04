Principalele îngrijorări ale românilor și de ce nu se așteaptă la schimbări în bine anul acesta Principalele probleme cu care se confrunta romanii in acest an sunt cele de natura economica. Creșterea costului de trai reprezinta cea mai mare problema, de la nivelul personal pana la cel european, insa romanii iși manifesta ingrijorarea pentru intreaga situație economica, conform unui sondaj european. Inflația a crescut semnificativ in Romania pe tot parcursul anului trecut, avand efecte majore asupra prețurilor și dobanzilor. Chiar daca inflația a scazut la inceputul anului 2023 cu mai mult de un punct procentual, in mare parte din cauza scaderii prețului la energie la nivel international,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația geo-politica și economica a Uniunii Europene și, in particular a regiunii Romaniei, s-a schimbat substanțial de la momentul adoptarii Planului Național de Redresare și Reziliența in luna noiembrie a anului 2021. Invazia Rusiei in Ucraina a schimbat major perspectivele macro-economice, in urma…

- Situația geo-politica și economica a Uniunii Europene și, in particular a regiunii Romaniei, s-a schimbat substanțial de la momentul adoptarii Planului Național de Redresare și Reziliența in luna noiembrie a anului 2021. Invazia Rusiei in Ucraina a schimbat major perspectivele macro-economice, in urma…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, luni, o intrevedere cu presedintele Grupului Bancii Europene de Investitii, Werner Hoyer, in marja participarii la editia inaugurala a Forumului Grupului Bancii Europene de Investitii. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Iohannis a apreciat activitatea Bancii Europene…

- „In acest moment, din datele pe care le avem de la Comisie pe cerererea de plata 1 doar 11 tari au primit aprobare, iar pe cererea de plata numarul 2 – cinci tari. Ca atare, in acest moment putem sa declaram ca suntem in limitele de timp in acord cu cele aprobate la nivelul Comisiei Europene si am toata…

- Revizuirea vizeaza toate pensiile speciale, inclusiv a celor militare, cu scopul de a le alinia cu principiul contributivitatii, si face parte dintr-o reforma mai ampla a sistemului public de pensii, reprezentand un element cheie al Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. In precizarea…

- Incasarea celei de-a doua transe din Planul National de Redresare si Rezilienta nu s-a amanat, aceasta fiind inca in stadiul de evaluare la nivelul Comisiei Europene, informeaza CE. Totodata, reprezentantii Comisiei precizeaza ca reforma pensiilor speciale (jalon 215) nu este cuprinsa in cea de-a doua…