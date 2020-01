Principalele evenimente sportive ale anului 2020. Romania, una dintre gazdele Campionatului European de Fotbal

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a transmis un mesaj la finalul anului 2019 in care a subliniat importanța performanței realizata de Romania U21 in aceasta vara, la Campionatul European, prin care a reușit sa obțina și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de parere ca naționala Romaniei nu mai poate obține calificarea la Campionatul European din 2020, considerandu-le pe Spania și Suedia superioare tricolorilor, potrivit Mediafax. Declarația sa vine in contextul in care Romania…

- Nationala de tineret a Romaniei a revenit in lupta pentru calificarea la Campionatul European din 2021, dupa ce elevii lui Mirel Radoi s-au impus, joi seara, scor 4-1, in confruntarea cu Finlanda de pe teren propriu, din etapa a patra a grupelor. Romania a inceput prost preliminariile, cu o infrangere…

- Constantin Budescu, 30 de ani, a fost convocat pentru prima oara in acest an la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Romania va intalini Suedia, 15 noiembrie, la București, și Spania, 18 noiembrie, la Madrid, in preliminariile pentru Campionatul European de fotbal 2020. "Ma bucur ca sunt din nou aici…

- Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, a verificat stadiul lucrarilor la trei dintre stadioanele care vor fi realizate in vederea organizarii, in Romania, a unor meciuri din cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 (EURO 2020): Steaua Bucuresti,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice, in regim de urgenta, tariful de utilizare a spectrului in cazul utilizarii temporare a frecventelor radio pentru radiomicrofoane si sisteme de monitorizare audio cu casti intraauriculare (IEM),…

- Cu doua etape inaintea incheierii meciurilor din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020, echipa nationala a Romaniei se afla pe locul trei in ierarhie, in conditiile in care promovarea directa este obtinuta de primele doua clasate.Clasamentul actual este urmatorul: 1. Spania 20p,…

- Fundasul Sergio Ramos, capitanul echipei de fotbal Real Madrid si al reprezentativei Spaniei, adversara Romaniei in preliminariile EURO 2020, vrea sa participe la viitoarea editie a Jocurilor Olimpice, care va avea loc in vara lui 2020 la Tokyo, informeaza