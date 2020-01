Principalele evenimente în care vor fi implicate naţionalele de fotbal ale României în 2020 Reprezentativele României de fotbal vor lua parte la mai multe evenimente importante în 2020. La finalul lunii martie, naționala va juca în barajul Ligii Națiunilor, care asigura calificarea la EURO 2020.



Evenimentele majore în care vor fi implicate echipele de fotbal ale României în 2020, potrivit News.ro:

Futsal. Elite Round spre Cupa Mondiala.

În perioada 2-5 februarie 2020, nationala de futsal a României disputa partidele din runda decisiva dinaintea Cupei Mondiale, competitie la care înca nu am fost prezenti vreodata. Vom… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

