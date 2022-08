Principalele evenimente din cadrul Serilor Filmului Românesc la Iaşi. Marcel Iureș, invitatul special al festivalului In perioada 3-7 august 2022 va avea loc festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR), ajuns anul acesta la cea de-a 13-a editie. Invitatul special de anul acesta va fi actorul Marcel Iures, dar vor fi prezente si alte nume sonore, precum Tora Vasilescu, Carmen Tanase, Stere Gulea, Vasile Muraru, Iura Luncasu si George Mihaita. Peste 50 de invitati vor participa la peste 40 de evenimente in cele cinci zile de festival din capitala filmului romanesc. Iesenii vor avea parte de premiere si avanpremiere de film, vernisaje ale expozitiilor dedicate lui Marcel Iures si Ion Dichiseanu, momente de evocare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fast-food din Iasi, pe colt cu bulevardul Independentei, a creat o adevarata isterie, dupa ce mai multi oameni s-au adunat in fata locatiei pentru a primi o shaorma gratis. Totul a inceput dupa un anunt prin care shaormeria anunta ca vrea sa sarbatoreasca atingerea pragului de 10.000 de urmaritori…

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca, daca in 2024 nu se va lucra la tronsoanele de autostrada Pascani-Suceava si Targu Neamt-Letcani-Ungheni, iesenii ii vor fugari pe candidatii in alegeri prin oras. Urtoi a scris, luni seara, pe Facebook ca a trecut doar un an si jumatate…

- Un barbat de 72 de ani a murit dupa ce a fost strivit de o caruta incarcata cu lemne. Tragedia a avut loc in satul Parcovaci de langa Harlau, fiind solicitata interventia elicopterului SMURD. „Este vorba despre un politraumatism prin strivire, barbatul a fost surprins de o caruta incarcata cu lemne…

- Urbanismul este un instrument de planificare spatiala in scopul armonizarii functiunilor vitale ale orasului astfel incat forma, imaginea de ansamblu, sa povesteasca despre frumusetea comunitatii. Ideile urbanistice s-au nascut o data cu locuirea. Astazi orasul este un organism atat de complex, de sensibil,…

- Dr. David L. Hadaller a fost, intre 1987-88, profesor Fulbright la Universitatea „Al.I.Cuza" din Iasi. PressHUB l-a invitat sa povesteasca cum a simtit si ce a trait in Romania comunista in ultimii ani ai regimului lui Ceausescu. Iar la final sa ne spuna si cum crede ca s-a schimbat tara in care a…

- Noul ministru al Digitalizarii din Romania, Sebastian Burduja (fotomontaj, centru), si viceprim-ministrul pentru Digitalizare a Republicii Moldova, Iurie Turcanu (dreapta), vor dezbate provocarile aduse de digitalizarea statului si serviciilor publice pe scena IQ Digital Summit. • Moderator va fi…

- Un barbat in varsta de 21 de ani, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a cazut luni seara de la etajul 4 al unui bloc din cartierul iesean Mircea cel Batran. Conform Politiei, barbatul ar mai fi incercat sa se sinucida in trecut, existand si acum aceasta suspiciune. Barbatul a ajuns la Unitatea…

- FOTO| ASCOR Alba Iulia, prezenta la evenimentul „Studentul ieșean” in capitala Moldovei. Conferința cu tema „Rugaciunea – drum catre tine(ri)” FOTO| ASCOR Alba Iulia, prezenta la evenimentul „Studentul ieșean” in capitala Moldovei. Conferința cu tema „Rugaciunea – drum catre tine(ri)” Sambata, 14 mai…