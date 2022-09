Principalele economii europene vor implementa un impozit minim pe companii, în absenţa unui acord la nivelul UE Guvernele primelor cinci economii din Uniunea Europeana au anuntat vineri ca vor aplica de anul viitor un impozit minim pe companii convenit la nivel mondial “prin orice mijloace legale posibile”, daca Ungaria nu renunta la opozitia sa privind introducerea unui astfel de impozit la nivelul UE, transmite Reuters. Un acord cu privire la subiectul taxarii companiilor era asteptat la reuniunea Ecofin din luna iunie, insa, pe ultima suta de metri, a aparut opozitia Ungariei care a impiedicat ajungerea la un acord cu privire la un impozit minim de 15% pentru multinationale, in conditiile in care, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

