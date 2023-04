Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul va vota, joi, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din rindul non-judecatorilor. Acest vot va permite CSM-ului sa iși inceapa activitatea. Declarația fost facuta de președintele Parlamentului, Igor Grosu, in cadrul unei conferințe de presa. Totodata, șeful Legislativului,…

- Maia Sandu va convoca, in data de 20 martie, Consiliul Suprem de Securitate, dupa ce Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat, vineri, numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii pana luna viitoare. O situație din justiție care a fost calificata drept una excepționala de președinta. Zeci…

- Șefa statului, Maia Sandu, anunța ca va convoca pentru ziua de luni, la ora 14:00, Consiliul Suprem de Securitate in legatura cu situația excepționala din justiție. Asta dupa ce Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

- Ședința Adunarii Generale a Judecatorilor desfașurata astazi a fost intrerupta dupa citeva ore de discuții. Chestiunea privind alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din rindul judecatorilor urmeaza sa fie examinata pe 28 aprilie, dupa ce CSJ se va pronunța pe marginea contestațiilor…

- Ministrul Justiției va putea convoca Adunarea Generala a Judecatorilor și a Procurorilor. Propunerea se regasește in proiectul de lege care are scopul de a reglementa unele aspecte ce țin de alegerea membrilor in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și al Consiliului Superior al Procurorilor…

- Ministerul Justiției a prezentat in cadrul ședinței grupului de lucru pentru definitivarea proiectului Legii privind evaluarea externa a judecatorilor și procurorilor, proiectul de concept cu privire la mecanismul de evaluare extraordinara. Acest mecanism cuprinde 3 faze: 1) pre-vetting (filtrarea candidaților…

- GRECO concluzioneaza ca Romania a implementat integral șapte dintre cele 13 recomandari cuprinse in raportul de evaluare din runda a 4-a. A implementat parțial trei recomandari, iar patru recomandari raman neimplementate. In ceea ce privește un alt raport de evaluare ad-hoc, Romania a implementat integral…

- Procurorul DIICOT Daniel Horodniceanu isi intra in paine in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Astazi se va desfasura sedinta de constituire a CSM in noua sa componenta, rezultata in urma alegerilor desfasurate anul trecut. Horodniceanu ii va reprezenta in CSM pe procurorii din cadrul Parchetului…