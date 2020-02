Principalele directii de actiune ale ISU Maramures pentru 2020 Pentru anul 2020, ISU Maramures si-a propus mai multe directii de actiune. Printre acestea se numara continuarea demersurilor catre Consiliul Judetean pentru implementarea proiectului Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiilor, dar si reducerea numarului de obiective care functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu Vezi mai jos principalele directii de actiune ale ISU Maramures: – Mentinerea in stare de operativitate a tehnicii de lupta si utilajelor pentru interventie, asigurarea resurselor necesare si alocarea acestora pana la nivelurile de maxima eficienta si… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

