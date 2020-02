Stiri pe aceeasi tema

- Bronșita este o afecțiune ce ataca in mod direct caile de tranzit prin care aerul este direcționat bilateral, adica spre plamani și in sens invers. In literatura de specialitate, aceste cai sunt regasite sub denumirea de pasaje bronhice.

- Municipiul Constanta a imbracat haine de sarbatoare si in acest an. Principalele bulevarde din municipiul Constanta au fost luminate cu mii de beculete, la fel si intrarile in oras. Primaria Constanta a platit, in 2019, putin peste un milion de euro pentru iluminatul festiv, cu ocazia sarbatorilor de…

- In orasul Constanta se simte atmosfera de sarbatoare, decoratiunile dedicate sarbatorilor de iarna fiind montate de firma contractata de Primaria municipiului Constanta. Principalele bulevarde din Constanta au fost decorate cu luminite si forme angelice si nu numai. Firma care s a ocupat de decorarea…

- Ultimul Consiliu European al anului, de la Bruxelles, s-a desfasurat intr-o atmosfera de incertitudine si tensiune. Agenda de mediu si bugetul multianual, principalele teme de discutie ale sefilor de state si guverne, au starnit nemultumiri si contestari, informeaza ȘtirileTVR.ro.Principalele…

- Bicicleta este unul dintre cele mai rapide mijloace de transport in oras motiv pentru care aceasta este utilizata de un numar foarte mare de persoane. Aceasta este foarte utila in special in orasele foarte aglomerate pentru ca permite o deplasare mai rapida decat deplasarea cu autovehiculul.…

- Orasul Constanta a inceput sa prinda culoare, decoratiunile dedicate sarbatorilor de iarna fiind montate de catre firma contractata de catre Primaria municipiului Constanta. Principalele bulevarde din Constanta au fost decorate cu luminite si forme angelice si nu numai, care sa transpuna orasul intr…

- Probabil multi soferi nu stiu asta, dar politia ii poate amenda chiar daca au cauciucuri de iarna si lanturi de zapada. In Romania, soferii trebuie sa respecte prevederile Codului Rutier din 2019 si „Legea cauciucurilor de iarna” care a intrat in vigoare, din 2011. Potrivit Legii,…

- Romania are cea mai ridicata rata a mortalitații din cauze tratabile dintre țarile UE, arata raportul anual „Starea Sanatații in Uniunea Europeana”, publicat ieri de Comisia Europeana. In ceea ce privește mortalitatea din cauze prevenibile, Romania ocupa locul al patrulea in UE la cel mai mare numar…