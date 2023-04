Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Brad s-a dezvoltat in mijlocul marilor zacaminte de aur din Munții Metaliferi, insa minele din regiune au devenit istorie in anii 2000. Fostul oraș minier a pastrat cu cateva locuri unice in Europa.

- REȘIȚA – CSM Reșița a pierdut astazi, scor 30-31, cu CSM Sighișoara, in etapa a V-a a play-off-ului de promovare! In urma acestui eșec, rosso-nerii au ramas pe locul 3, cu 9 puncte, in timp ce Sighișoara este pe poziția secunda, cu 13 puncte. CS Universitatea Cluj este lider cu 15 puncte! Handbaliștii…

- Iarna care se incheie in Europa ocupa locul al doilea in clasamentul celor mai calduroase ierni din istoria masuratorilor meteorologice. Aceasta evoluție ridica riscuri pentru agricultura și pentru animalele salbatice, arata specialiștii in politici de mediu.

- O pestera din sudul Frantei a oferit dovezi despre cea mai veche utilizare cunoscuta a arcurilor si sagetilor in Europa, acum 54.000 de ani de catre Homo sapiens - cu 40.000 de ani mai devreme decat a fost demonstrat anterior aici, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Science Advances.…

- Un grup alcatuit din 90 de jucatori a ghicit toate cele sase numere extrase la o loterie din Italia, asigurandu si un castig record de peste 371 de milioane de euro 395 milioane de dolari americani . Acesta este cel mai mare jackpot acordat pana in prezent dupa o extragere la o loterie din Europa, transmite…

- Spitalul de Recuperare Medicala Arcadia este cea mai complexa solutie din Europa pentru recuperarea medicala a pacientilor cu afectiuni neurologice, ortopedice, cardiovasculare, pneumologice sau reumatologice. Principalele elemente distinctive includ tehnologia robotizata de ultima generatie, echipa…

- Eclipsele de soare reprezinta unele dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice. La 25 octombrie 2022 a avut loc cea mai recenta eclipsa parțiala de Soare, care a fost vizibila și de pe teritoriul Romaniei. Insa, cele mai spectaculoase fenomene de acest gen sunt eclipsele totale de Soare, atunci…

- Vremea neobisnuit de calda de la inceputul acestui an a adus recorduri pentru 17 stații de masurare din țara, cu temperaturi care au ajuns și la 21,3 grade Celsius și s-au inscris intr-un fenomen care afecteaza intreaga Europa și care este descris de meteorologi drept "cel mai extrem eveniment" climatic…