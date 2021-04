Principalele atacuri care au vizat programului nuclear al Iranului Iranul, care a acuzat luni Israelul ca a sabotat unul dintre complexele sale nucleare, a fost în repetate rânduri ținta presupuselor atacuri asupra programului sau nuclear din ultimul deceniu, atribuite de Teheran serviciilor de informații israeliene sau americane, potrivit AFP.



- Atacuri cibernetice -



În septembrie 2010, virusul Stuxnet a lovit frontal programul nuclear al Iranului, provocând o serie de defecțiuni în flota lor de centrifuge utilizate pentru îmbogațirea uraniului.



Virusul, care ataca software-ul german Siemens utilizat pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

