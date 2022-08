Stiri pe aceeasi tema

- Principalele 40 de lacuri sunt pline la capacitatea de 73%, iar rezerva de apa este suficienta pentru a asigura necesarul pentru toți beneficiarii, transmite Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR). Orașele mari, inclusiv București, nu au probleme legate de alimentarea cu apa, potrivit sursei…

- 364 de localitati 26 judete din sursa de apa de suprafata si 415 din foraje sunt alimentate restrictionat 12 judete UPDATE 3 augustAdministratia Nationala "Apele Romane", alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, reusesc sa mentina coeficientul de umplere de peste 70 in principalele 40 de lacuri cu…

- Administratia Nationala "Apele Romane" a anuntat, marti, ca, alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, reuseste sa mentina coeficientul de umplere de peste 70% in principalele 40 de lacuri, mai exact la 73,61%. In total, 779 de localitati au restrictii la alimentarea cu apa. Debitele Dunarii au scazut…

- Seceta hidrologica atestata in ultimele luni in Moldova iși lasa tot mai adinc amprenta asupra iazurilor si riurilor. Este si cazul a doua lacuri de acumulare din satul Brinza, raionul Cahul, unde cresc natural nuferii albi și galbeni, plante care se afla in Cartea Roșie, informeaza Noi.md cu referire…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat luni, la Sfantu Gheorghe, ca in marile lacuri de acumulare rezervele de apa sunt la un nivel satisfacator, dar seceta continua si trebuie sa avem grija de resursele de apa. „Rationalizarea apei inca nu este un termen potrivit pentru…

- Rezerva de apa din principalele lacuri de acumulare din tara noastra este in scadere, dar suficienta pentru toti beneficiarii care se alimenteaza centralizat, anunta Apele Romane. Potrivit unui comunicat, este disponibil un volum de apa de 3,35 de miliarde de metri cubi, de peste trei ori mai mult fata…

- Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR) monitorizeaza continuu volumele din principalele lacuri de acumulare și asigura gestionarea eficienta a rezervelor de apa. Rezerva de apa in principalele 40 lacuri de acumulare administrate de ANAR și S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. este astazi de 3,45 miliarde…