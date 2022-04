Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 11 aprilie, la Luxemburg, Republica Moldova a primit chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la UE a Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat pe o rețea de socializare ministrul de Externe, Nicu Popescu. Chestionarul i-a fost inminat lui Nicu Popescu de comisarul pentru…

- Este pentru prima data in 15 ani cand am primit intrebari (de la investitori n.r.) daca Romania este in NATO si in Uniunea Europeana. Acum important este cat de sigura e o tara unde vrei sa faci afaceri", a sustinut Alex Milcev, liderul departamentului de Asistenta Fiscala si Juridica din cadrul companiei…

- Republica Moldova a primit astazi chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la UE. Comisarul pentru vecinatate și extindere, Oliver Varhelyi, i-a inmanat astazi ministrului de Externe de la Chișinau, aflat la Luxemburg, documentul. „Raspunsurile pe care le vom oferi intrebarilor…

- Reprezentanții patronatelor din Salaj reclama prețurile aberante la energie și spun ca unii investitori au ajuns deja in pragul falimentului. Problema prețurilor la energie a fost dezbatuta marți in cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, ședința la care au luat parte reprezentanți ai patronatelor,…

- Viorel Rascovici, fost subprefect de Alba pentru o scurta perioada de timp și in prezent consilier judetean, a pierdut definitiv procesul prin care a a incercat sa anuleze o dispozitie a sefului IPJ Alba in legatura cu sporul pe care l-a primit in baza unei diplome emise de o universitate neacreditata…

- Concursul pentru directori de școli 2022: SUBIECTELE de la proba scrisa. Ce intrebari au primit candidații și raspunsuri corecte Ministerul Educației a publicat subiectele de la proba scrisa de vineri, pentru candidații interesați de posturile vacante de directori de școli. In județul Alba, sunt 87…

- General de brigada, seful Centrului National Cyberint, Anton Rog a declarat, la un podcast difuzat pe canalul media al SRI, ca a Serviciul angajat si hackeri, chiar de pe bancile facultatii. „Avem mai multe metode, da, avem un treasure hunt pe care il avem ascuns prin niste site-uri de-ale noastre,…

- Motofierastraiele moderne sunt adaptate pentru a se potrivi fiecarui utilizator si a condițiilor de lucru specifice. Inainte de a cumpara un fierastrau cu lanț, ar trebui sa va puneți cateva intrebari de verificare despre cum o sa il utilizați. Raspunsurile va vor ajuta sa selectați tipul și dimensiunea…