Principalele 10 întrebări adresate de contribuabili Fiscului. Care sunt răspunsurile În primul semestru din acest an, Fiscul a primit mai multe întrebari, mare parte dintre ele fiind legate de cunoscuta Declarație unica, de la cine depune, pâna la plata contribuțiilor sau înregistrarea în SPV. În acest sens, într-un document, ANAF a prezentat principalele 10 întrebari și a oferit raspunsurile respective.



1. Cine completeaza declarația unica?

Declarația unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri/pierderi din România sau/si din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primul semestru din acest an, reprezentanții de la Fisc a primit mai multe intrebari, mare parte dintre ele fiind legate de cunoscuta Declarație unica. Oamenii au cerut informații legate de intreg procesul – de la cine depune, pana la plata contribuțiilor sau inregistrarea in SPV. In acest sens,…

- Comercianții mai au o singura zi, astazi – marți, pentru a conecta casa de marcat la sistemul informativ al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Anunțul de pe site-ul instituției a fost actualizat: „Mai ai timp 1 zi...”Cei care nu se conformeaza, începând…

- Profesorii care fac meditații, acasa, cu copiii, vor fi obligați sa se inregistreze fiscal ca persoane fizice autorizate (PFA) sau SRL, sa dețina casa de marcat și sa emita bon fiscal, anunța Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) le reamintește profesorilor…

- "Veniturile colectate sunt bune in acest an. Ponderea in PIB a veniturilor brute colectate in primele zece luni a crescut cu 1,3 puncte procentuale peste cea din 2020, si cu 0,8 puncte procentuale peste cea din 2019. In primele luni ale anului 2021 ANAF a colectat venituri mai mari cu 18% fata de 2020…

- Peste jumatate de milion de romani au depus deja cereri pentru ajutoarele de incalzire: Ce spune ministrul Muncii despre cei care nu indeplinesc conditiile de acordare Peste jumatate de milion de romani au depus deja cereri pentru ajutoarele de incalzire: Ce spune ministrul Muncii despre cei care nu…

- Liniile telefonice de la Call Center-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) nu sunt disponibile, momentan, din motive tehnice, informeaza instituția.„Colegii noștri, împreuna cu reprezentanții companiei de telefonie, lucreaza la remedierea defecțiunii în cel mai…

- Accesul contribuabililor în incinta Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), precum și în sediile structurilor subordonate, se va efectua doar cu certificat verde (Green Pass), începând de luni, informeaza instituția.Astfel, vor avea acces: • persoanele…

- Doi inspectori din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) - Administrația Constanța, au fost reținuți, acuzați ca au cerut mita administratorului unei firme pentru a-l scapa de control au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Potrivit DNA, inspectorii…