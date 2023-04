Stiri pe aceeasi tema

- Tucker Carlson, care prezenta una dintre cele mai urmarite emisiuni de seara din SUA la postul american de știri Fox News, a decis sa se desparta de canalul de televiziune, au anuntat luni, 24 aprilie, reprezentantii Fox, informeaza BBC.„Fox News Media si Tucker Carlson au decis sa se desparta. Ii multumim…

- Costurile pentru deplasarile externe ale președintelui Klaus Iohannis in luna martie s-au ridicat la 10,385 milioane de lei, adica 2,1 milioane de euro, potrivit execuției bugetare publicate de Administrația Prezidențiala.

- Firma americana Dominion, proprietara echipamentelelor pentru vot folosite la alegerile din Statele Unite, a incheiat o ințelegere de ultima ora cu Fox News, chiar inainte ca procesul de defaimare sa inceapa, relateaza BBC.

- Fox News a ajuns la un acord in procesul de defaimare care i-a fost intentat de catre Dominion, compania producatoare de masini de vot, in legatura cu materialele difuzate in privința alegerilor prezidențiale din 2020, informeaza Rador.Acordul a fost convenit dupa inceperea procesului. Potrivit ințelegerii,…

- Cu toate ca Laurette a anunțat pe rețelele de socializare ca ar fi caștigat prima ”batalia” in procesul cu agresorul ei, Marian Tatic, avocatul vedetei spune ca lucrurile nu stau tocmai așa. Ce ne-a spus Vlad Hosu, cel care o apara in instanța pe vedeta despre termenul ce a avut loc ieri la Judecatorie.

- Laurette este implicata intr-un proces fara precedent, de pe urma caruia a vut mult de suferit. Vedeta a ajuns in instanța dupa ce a depus plangere impotriva lui Marian Tatic, pe care l-a acuzat ca a agresat-o. Mai mult, exista și un presupus complice, care a rasturnat intreaga situație.

- „Mi-ar fi placut sa fim mai fermi in a denunța acest lucru”, a declarat Murdoch in procesul de defaimare intentat Fox News de catre Dominion Voting Systems, producatorul mașinilor de vot folosite la scrutin, scrie The Guardian.Patronul postului de televiziune Fox News, a recunoscut sub juramant ca mai…

- Fondatorul Strong MND Corporation, Stefan Mandachi, a vandut compania si marca Spartan pentru 20,3 milioane euro, iar noii actionari majoritari preiau operatiunile retelei, formata din 75 de restaurante, din care 43 se aflau deja in franciza, scrie Agerpres.Procesul de transfer a fost initiat inca din…