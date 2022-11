Criminaliștii au deja o pista principaa in cazul tanarului nepalez de 27 de ani, al carui cadavru spanzurat a fost gasit in ghena de gunoi a campusului universitar. Conform anchetatorilor, care au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere, varianta sinuciderii este tot mai plauzibila. Conform Antena3 , procurorii au vazut cum tanarul nepalez a intrat singur in ghena de gunoi a campusului universitar și nu a mai ieșit, cadavrul sau fiind ulterior descoperit de studenți. Asiaticul de 27 de ani locuia cu chirie chiar in blocul din. Incidentul a avut loc in Sectorul 6 al Bucureștiului și a…