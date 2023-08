Stiri pe aceeasi tema

- Crima de la Mangalia, unde o tanara de 18 ani din Vaslui a fost gasita moarta sub o banca in parc, a ingrozit Romania. Principalul suspect este cea mai buna prietena a victimei, care dupa ce a omorat-o, s-a urcat intr-un taxi și a carat cadavrul cu trolerul in parcul, unde a fost gasit trupul desfigurat.…

- Principalul suspect in cazul unei crime șocante, care a avut loc la Mangalia, este o tanara de 18 ani, care a fost audiata la poliție. Victima era colega ei de camera. Ambele fete erau din Vaslui, angajate pe timpul verii la un hotel de pe litoral.

- Scene de groaza sambata noapte pe strada Henri Coanda din Sibiu. Un tanar de 23 de ani a fost omorat cu ranga de un individ. Totul s-ar fi petrecut dupa ce mai multi indivizi care ar fi consumat alcool, s-ar fi luat la bataie in plina strada. Imediat dupa atac, faptașul a fugit de la fața locului. Polițiștii…

- Pana acum, au fost descoperite numeroase branșamente ilegale. Se pare ca mai mulți oameni consuma apa fara sa plateasca. Polițiștii au deschis o ancheta, iar primarul uneia dintre localitațile din zona a promis o recompensa pentru oricine ofera informații despre hoții de apa. Edilii se gandesc sa dea…

- Polițiștii din Campina au fost sesizați, vineri dimineața, despre faptul ca in scara unui bloc din oraș se afla un barbat mort. In urma investigațiilor, polițiștii au reținut o femeie de 46 de ani, care este principala suspecta in acest caz.”La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 07.45, polițiștii…