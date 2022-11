Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Cristina Elena Dinu atenționeaza asupra necesitații dotarilor pentru copiii nascuți prematur, chiar de ziua naționala a acestora, zi care a ajuns in lege grație unui proiect inițiat chiar de politiciana social -democrata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- 17, noiembrie, ziua mondiala a copiilor nascuți prematur: Cate milioane de copii se nasc anual inainte de termen 17, noiembrie, ziua mondiala a copiilor nascuți prematur: Cate milioane de copii se nasc anual inainte de termen Anual, in lume, se nasc aproximativ 140 de milioane de copii. 30 de milioane…

- Spitalul Județean de Urgența Slatina a primit prin donație un aparat de radiologie digital mobil, in valoare de peste jumatate de million de lei, care le ușureaza mult munca neonatalogilor și le ofera bebelușilor șansa la un diagnostic instituit rapid.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, ca fapta ginecologului de la Spitalul Polizu din Capitala, acuzat ca ar fi lasat sa moara copii nascuti prematur, "este greu de definit" si ca pare "incredibila".

- Un cunoscut medic ginecolog din Capitala este acuzat ca ar fi lasat sa moara mai mulți bebeluși nascuți prematur, dupa ce inainte ii arunca la gunoi. El este anchetat in dosarul "Abatorul de Copii".

- ”Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre, ca parte a operatiunii de aparare actuale. Zeci de asezari au fost deja eliberate de referendumul rusesc de fatada numai in aceasta saptamana. In regiunea Herson, in regiunea Harkov, in regiunea Lugansk si…

- O leziune cerebrala severa, care se dezvolta lent și provoaca paralizie cerebrala la unii bebeluși nascuți prematur, ar putea fi tratabila, arata un nou studiu condus de cercetatori de la Universitatea din Auckland, Noua Zeelanda, potrivit 360medical.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pe arcul de cerc descris de frontul din Ucraina forțele ucrainene ataca la extremitați (nord-est in regiunea Harkov și sud in regiunea Herson), rușii ataca dinspre est pe aliniamentul Slaviansk-Bahmut. Forțele ucrainene au ajuns in apropierea localitaților Sviatogorsk și Liman, amenințand spatele rușilor…