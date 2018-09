Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Rusa este un stat iubitor de pace, care nu are si nu poate avea planuri agresive, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, asistand la etapa principala a manevrelor militare Vostok-2018, cele mai ample organizate de Moscova in ultimii aproape 40 de ani, conform agentiilor ruse de…

- Rusia a demarat exercițiile militare Vostok-2018, la care participa peste 300.000 de militari, inclusiv forțe din China și Mongolia, urmand ca acestea sa fie cele mai ample manevre militare de dupa 1981, potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, informeaza agențiile de știri Tass și Dpa, conform…

- Rusia va lansa marti cele mai mari manevre militare din istoria sa, denuntate de NATO ca o repetitie a a unui conflict de mare anvergura, noteaza luni intr-o ampla sinteza France Presse, preluata de agerpres.ro. Aceasta desfasurare masiva de forte si participarea armatelor chineza si mongola la exercitiile…

