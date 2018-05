Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada masoara zeci de metri în unele zone pe Transalpina. Soseaua va ramâne închisa în aprilie, întrucât, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, drumarii nu pot interveni cu utilajele.

- Sediul Primariei Ramnicu Sarat, cladire veche de peste 100 de ani, s-a degradat vizibil iar bucați de tencuiala au inceput sa se desprinda din pereți. Accesul pe intrarea principala a fost blocat, temporar, pana cand angajații ADP au indepartat pericolul. Autoritațile spun ca trebuie urgentate lucrarile…

- Sediul Primariei Ramnicu Sarat, cladire veche de peste 100 de ani, s-a degradat vizibil iar bucati de tencuiala au inceput sa se desprinda din pereti. Accesul pe intrarea principala a fost blocat, temporar, pana cand angajatii ADP au indepartat pericolul. Autoritatile spun ca trebuie urgentate lucrarile…

- ”Bufnițele” au pregatit un nou eveniment special, programat miercuri, 14 martie, de la ora 18.30. Vintila Mihailescu vine sa le povesteasca timișorenilor despre eseul sau ”Hotel Ambos Mundos”. Invitați la aceasta intalnire vor fi Otilia Hedeșan și Victor Neumann. In ”Hotel Ambos Mundos.…

- Sfarsitul lunii aduce o premiera la Opera Nationala Romana Iasi. Baletul in doua acte, „Spargatorul de Nuci", de Piotr Ilici Ceaikovski, va avea loc pe 25, 27 si 28 februarie. Celebra balerina Ileana Iliescu, artist emerit, semneaza coregrafia si regia spectacolului, conducerea muzicala ii apartine…

- Vremea va fi in general inchisa. Se vor semnala precipitatii, mai ales spre seara si noaptea, sub forma de ninsoare in nord-est si est, predominant ninsori cu caracter local in centru si doar izolat, mixte, in rest. Punctiform vor fi conditii de polei, potrivit ANM.

- O strada închisa de ani de zile circulației spre Bulevardul Tomis va fi deschisa pentru evitarea ambuteiajelor din zona. Primaria municipiului Constanța a anunțat ca începând de marți, 20 februarie, strada Petru Vulcan, de pe latura Colegiului Tehnic Tomis, va fi deschisa…

- Scena a fost observata de o femeie care iesea de la cumparaturi si se urca in masina. Ea a facut mai multe fotografii si le-a publicat pe Facebook, impreuna cu un mesaj, relateaza presasm.ro. Intrebati de ce au inchis-o pe femeie, angajatii au raspuns ca acestea sunt ordinile primite de la sef, refuzand…