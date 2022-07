Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul „Desculț in Iarba", din Targu-Mureș, a ajuns la a cincea ediție iar organizatorii și-au setat ca obiectiv sa o transforme și in cea mai reușita. Peste 20 de artiști, 3 scene și o adevarata experiența culinara de tip street food, in cele 3 zile de festival. Headlinerii din acest an sunt cei…

- Festivalul „Desculț in Iarba", din Targu-Mureș, a ajuns la a cincea ediție, iar organizatorii și-au setat ca obiectiv sa o transforme și in cea mai reușita. Peste 20 de artiști, 3 scene și o adevarata experiența culinara de tip street food, in cele 3 zile de festival. Headlinerii din acest an sunt cei…

- Campania preventiv – educativa „Vacanta in siguranta” continua astfel ca in cursul zilei de joi, jandarmii montani de la Borșa au defașurat activitați preventiv-educative cu un grup de copii din Tabara Airsoft in localitatea Borșa. Intre jandarmi și copii au fost purtate discuții libere pe teme legate…

- Din 22 iulie 2022 de la ora 16 pana in 24 iulie 2022 la ora 00, la Complexul Weekend Tg Mureș „Casa De Oaspeți", se va desfașura Festivalul "Desculț in Iarba". Peste 20 de artiști, 3 scene și o adevarata experiența culinara de tip street food, in cele 3 zile de festival. Protagoniștii din acest an sunt…

- Campania preventiv–educativa ,,Vacanta in siguranța”, se afla in plina desfașurare astfel ca zilele trecute jandarmii maramureșeni au desfasurat activitați cu copiii aflati in tabara sportiva de vara, tabara organizata de Asociatia Club Sportiv WildCats Baia Mare, baschet fete și baieti, iar in statiunea…

- Incepand de astazi pana in data de 31 august in intervalul orar 10:00-15:00, vor avea loc acțiuni de cosire a buruienii Ambrozia artemisiifolia- Iarba parloagelor, pe domeniile publice aflate in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ■ cei care doresc sa devina voluntari la ISU Neamt trebuie sa indeplineasca o serie de conditii ■ nu sint eligibili cei mai mici de 16 ani si nici cei peste 65 de ani ■ Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ al judetului Neamt reia Campania de recrutare a voluntarilor in cadrul progamului…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat recent, in data de 11 mai, la emisiunea "Parerea ta" realizata de jurnalista Luminița Avram la Radio Targu Mureș, ca exista un grafic in ceea ce privește activitatea de cosit iarba care crește in zona blocurilor din oraș. "S-a inceput cositul…