Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de specialiști și studenți ai Departamentului de Genetica al Facultații de Biologie din cadrul Universitații din București a realizat prima secvențiere a genotipului unui organism eucariot pluricelular (din aceasta categorie fac parte toate plantele si animalele) realizata integral in Romania.…

- Afro-americanul George Floyd - devenit simbol al victimelor rasismului si violentelor politienesti in SUA - este inhumat marti in Houston, statul american Texas, transmite AFP. Sicriul acestui afro-american de 46 de ani, ucis de un politist alb in urma cu 15 zile la Minneapolis in nordul tarii, a sosit…

- Afro-americanul George Floyd - devenit simbol al victimelor rasismului si violentelor politienesti in SUA - este inhumat marti in Houston, statul american Texas, transmite AFP, potrivit Agerpres.Sicriul acestui afro-american de 46 de ani, ucis de un politist alb in urma cu 15 zile la Minneapolis…

- Ofițerii de poliție Aaron Torgalski și Robert McCabe au pledat ”nevinovat” la acuzația de agresiune dupa ce o înregistrare video îi arata cum împing un barbat de 75 de ani la pamânt, în timpul protestelor provocate de moartea lui George Floyd, relateazaThe Guardian.…

- Cincizeci si sapte de politisti din Buffalo, New York, si-au dat demisia, vineri, din trupele speciale de interventie dupa ce doi colegi de-ai lor au fost suspendati pentru ca au impins un barbat de 75 de ani in timpul unui protest, scrie CNN, conform Hotnews. Pe de alta parte, demonstrațiile declanșate…

- Sub presiunea protestelor antirasiale din Statele Unite, procurorii au cedat si au schimbat incadrarea juridica a fostului politist arestat pentru uciderea lui George Floyd.Omul legii risca inchisoare pe viata.

- Annie Glenn, sustinatoare a cauzei persoanelor cu deficiente de vorbire si vaduva primului astronaut american care a ajuns pe orbita terestra, John Glenn, devenit ulterior senator, a murit la varsta de 100 de ani, informeaza site-ul revistei People. Annie Glenn a murit din cauza complicatiilor provocate…

- In vremurile tulburi pe care le traversam cu toții, inca mai sunt baimareni cu suflet mare care aleg sa imparta ceea ce au cu cei mai puțin norocoși. Astfel, administratorii restaurantului „le Bistrot” de pe strada Școlii, in parteneriat cu CCF – Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord…