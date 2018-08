Stiri pe aceeasi tema

- Se pregateste oare Romania? O stire din Republica Moldova care tocmai a ajuns la mine m-a uimit pana la stupoare: Igor Dodon, presedintele socialist, pro-rus, a declarat, nici mai mult, nici mai putin, ca in cazul in care vor pierde alegerile parlamentare din februarie 2019, va scoate oamenii in strada…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune ca decizia Curtii Supreme de Justitie care a anulat alegerile pentru Primaria Chisinau creeaza un precedent periculos si va avea consecinte foarte serioase pe termen lung. El sustine ca tot ce se intampla acum este rezultatul guvernarii eurounionistilor…

- El sustine ca tot ce se intampla acum este rezultatul guvernarii eurounionistilor pe parcursul a noua ani si acuza ca autoritatile de la Bucuresti si de la Bruxelles au finantat aceste guverne si "au inchis ochii la faradelegile" lor. Intr-un mesaj postat marti pe Facebook, Igor Dodon sustine ca haosul…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, sustine ca unirea Republicii Moldova cu România ar însemna un razboi civil si distrugerea tarii. „Tara noastra este multinationala. De exemplu, noi avem Gagauzia la sud, iar la est avem Transnistria. Noi trebuie sa fim foarte…

- Stiati ca, la alegerile prezidentiale de acum doi ani din Republica Moldova, majoritatea covarsitoare a romanilor din raionul Ungheni, aflat la granita cu Romania, au votat cu candidatul socialist pro-Kremlin, Igor Dodon, in dauna Maiei Sandu, pro-europeana si pro-Romania? De regula, socialistii sunt…

- Au trecut si alegerile pentru Primaria Chisinau. Cu bine. Capitala Republicii Moldova nu a cazut in bratele socialistilor pro-rusi ai presedintelui Igor Dodon, ci a ramas la opozitia pro-europeana din strada - scrie Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu, presedinte de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Republica Moldova, spune ca retragerea cetateniei moldovenesti de catre presedintele Igor Dodon nu il descurajeaza si nu il face sa renunte la promovarea ideii unirii Republicii Moldova cu Romania,…

- Intr-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Guardian, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a spus ca guvernul pe care il conduce exclude posibilitatea unei uniri cu Romania, asta deși exista voci din ambele țari care susțin o astfel de inițiativa politica. Intr-un interviu acordat pentru…