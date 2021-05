Prin SMS, ploieștenii pot sesiza când nu este ridicat gunoiul ori nu este măturată zona în care locuiesc N. D. Avand in vedere faptul ca, la nivelul municipiului reședința de județ, problema neridicarii la timp a gunoiului menajer ramane in actualitate, Primaria Ploiești a anunțat ca deschide o linie telefonica speciala la care pot fi transmise, doar prin SMS, sesizari cu privire la curațenia pe caile publice și colectarea deșeurilor menajere din oraș. Astfel, incepand de ieri, pe pagina oficiala de web a municipalitații – www.ploiesti.ro – s-a publicat programul de colectare a deșeurilor menajere, cel de colectare selectiva a deșeurilor reciclabile, precum și al activitaților de curațenie pe caile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ploiești deschide o linie telefonica speciala la care pot fi transmise, doar prin SMS, sesizari cu privire la curațenia pe caile publice și colectarea deșeurilor menajere din oraș. Astfel, incepand de astazi, pe pagina oficiala de web a municipalitații, www.ploiesti.ro…

- La nivelul primariei orasului Targu Neamt a fost implementata aplicatia Regista, prin intermediul careia cetatenii au oportunitatea de a accesa servicii publice online. Digitalizarea institutiei faciliteaza comunicarea cu primaria, oferind posibilitatea tuturor cetatenilor de a avea acces la serviciile…

- Deputatul USR-PLUS Cristian Seidler a depus un proiect ce prevede numirea membrilor consiliului de administratie pentru spitalele publice din tara, pe baze meritocratice. Proiectul de lege prevede si ca cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate sa nu mai poata fi numiti.

- N. D. Autoritațile locale din Ploiești pun in aplicare prevederea ce vizeaza consultarea populației pe probleme de larg interes. Astfel, potrivit Primariei Ploiești, instituția invita cetatenii sa isi exprime opinia cu privire la un tronson de circulatie din municipiu. Decizia vine dupa ce Comisia Municipala…

- Incepand din aceasta seara intra in vigoare noua interdicție de circulație pe timpul nopții. Intervalul orar in care nu putem ieși din case pe timpul nopții este acum 22.00 – 05.00. Cetațenii vor putea parasi locuința noaptea doar pentru motive bine intemeiate ce trebuie menționate in declarația pe…

- N. D. Avand in vedere ca abia zilele trecute proiectul bugetului de stat pe anul in curs a fost publicat in Monitorul Oficial, conducerea Primariei Ploiești spera ca luna viitoare și proiectul de buget al orașului sa fie aprobat. ”Sper ca, dupa 20 aprilie, și Ploieștiul sa aiba bugetul aprobat de catre…

- Craiovenii care locuiesc la case vor primi, in curand, din partea operatorului de salubrizare SC Iridex Group Salubrizare, recipientele pentru colectarea selectiva. Astfel, fiecarei gospodarii din Craiova i se va atribui un numar de trei recipiente: unul NEGRU pentru deșeurile reziduale, unul ALBASTRU…

- Primaria Municipiului Lugoj organizeaza, prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, campania “Curatenia de Primavara”, pe teritoriul municipiului, pe parcursul lunii martie 2021, pentru cetațenii care locuiesc la case. Acțiunea se va desfașura in perioada 1-5 martie și 15-19 martie…