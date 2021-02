Prin risipa de alimente, țările dezvoltate pierd aproximativ 680 miliarde de dolari Societatea contemporana afișeaza doua fețe diametral opuse. Una a huzurului și a risipei și alta a saraciei și a foametei. Datele statistice confirma aceasta teorie. Potrivit comparecamp.com/food-waste-statistics, la nivel mondial exista anual o risipa de alimente de 1,3 miliarde de tone. Practic, aproximativ 1.000 de tone de alimente sunt irosite in fiecare minut. Dimensiunea risipei devine și mai clara daca acceptam faptul ca economisind chiar și doar un sfert din volumul total global de deșeuri alimentare putem hrani toți oamenii flamanzi din lume. In topul producatorilor de alimente, pe primele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

