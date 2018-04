Prin raidul de luni din Siria, Israelul luptă direct cu Iranul, consideră liderul Hezbollah Israelul a comis o "eroare istorica" efectuand pe 9 aprilie un raid contra unei baze aeriene militare in Siria, ceea ce pune statul evreu in "lupta directa" cu Iranul, a declarat vineri Hassan Nasrallah, seful miscarii siite libaneze Hezbollah, transmite AFP. Cel putin 14 combatanti, dintre care sapte iranieni, au fost ucisi in aceasta lovitura care a vizat baza militara T-4, in provincia centrala Homs, si care a fost imputata Israelului de regimul lui Bashar al-Assad si Iran. Israelienii "trebuie sa stie ca au comis o eroare istorica, s-au angajat in lupta directa cu Iranul cu aceasta agresiune",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

