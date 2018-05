Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin inaugureaza marti un pod urias - un santier colosal si o legatura foarte simbolica - ce asigura o legatura intre Crimeea si Rusia si vizeaza sa reduca izolarea peninsulei anexate de Moscova in 2014, relateaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat miercuri dorinta de a mentine coordonarea in materie de securitate cu Rusia in Siria, in contextul in care Moscova sprijina atat regimul sirian, cat si pe aliatul sau iranian, ambii inamici ai Israelului, informeaza France Presse. Declaratia sa intervine…

- Statele Unite au anunțat sancționarea a 24 de cetațeni ruși și oficiali ai guvernului de la Kremlin pentru acțiuni de sprijinire a președintelui Vladimir Putin in subminarea democrațiilor occidentale, anunța AFP. Printre cei sancționați se afla Oleg Deripaska, proprietarul gigantului de aluminiu Rusal…

- Bulgaria nu va expulza diplomati rusi ca raspuns la atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost dublu agent rus in Marea Britanie, pentru care guvernul de la Londra a acuzat Moscova, a declarat vineri premierul Boiko Borisov, potrivit Reuters. Borisov a spus ca Bulgaria, care detine…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Circa 1,5 milioane de alegatori cu drept de vot din Crimeea au fost chemati duminica pentru prima oara sa aleaga presedintele Federatiei Ruse, chiar in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea peninsulei ucrainene de catre Moscova, un eveniment istoric pe care rusii il numesc "reunificare",…

- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…