Stiri pe aceeasi tema

- Toti angajatorii care in aceasta perioada au aplicat masura suspendarii temporare a contractelor individuale de munca, avand in vedere efectele epidemiei cu noul coronavirus, se califica pentru primirea ajutorului de somaj tehnic, a anuntat vineri Ionel Danca, seful Cancelariei premierului. "In noua…

- Conducerea CNAS a decis suspendarea audientelor si a relatiilor directe cu publicul pentru a preveni raspandirea infectarii cu coronavirus. Masura de suspendare a audientelor la sediul institutiei va fi aplicata in toate casele de asigurari de sanatate teritoriale, cu posibilitatea ca, in functie de…

- In contextul evolutiei la nivel global a infectiei cu COVID-19 si a demersurilor intreprinse de alte state in vederea gestionarii si prevenirii raspandirii acesteia, Ministerul Afacerilor Externe recomanda tuturor cetatenilor romani care se afla ca turisti in strainatate sa depuna demersuri pentru scurtarea…

- Primarul Toader Mugur Mihai si viceprimarul Dan Cristian Popescu au deschis oficial, luni, 24 februarie 2020, cel mai nou si modern sediu pentru eliberarea cartilor de identitate (a cartilor de identitate provizorii si pentru obtinerea vizelor de resedinta) necesare locuitorilor sectorului 2. Pentru…

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU a sustinut o interventie in cadrul dezbaterii deschise a Consiliului de Securitate al ONU pe tema justitiei de tranzitie La 13 februarie 2020, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, Ambasadorul Ion I. Jinga, a sustinut o interventie in cadrul primei…

- Sistemul informatic din vami nu va functiona de vineri, ora 12:00, pana luni, ora 12:00, ca urmare a mutarii bazei de date pe noi echipamente, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). "Directia Generala a Vamilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 10 februarie 2020, la Viena, o intrevedere cu Dan Brouillette, secretarul pentru energie al SUA, in marja Conferintei Internationale privind Securitatea Nucleara - ICONS 2020, care se desfasoara la Viena, sub co-presedintia ministrului afacerilor…

- Academia Romana, consecventa cu pozitia sa ferma de aparare a valorilor culturale nationale, de conservare a bogatiilor subsolului Romaniei si de protejare a mediului natural - pozitie exprimata in repetate randuri ( https://acad.ro/forumuri/doc2013/d0619-ProiectulRosiaMontana-AnalizaAR.pdf ) - saluta…