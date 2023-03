REȘIȚA – Sistemul bike-sharing este accesibil cetațenilor incepand de ieri in cele șapte stații amenajate de primarie. Trei sunt in zona Govandari, in parcurile de la Intim și Govandari, respectiv in apropierea Lidl. Celelalte se afla in apropierea stației de autobuz de la poliție, in zona 7 noiembrie, in apropiere de Lidl, in fața Centrului UBB și in vecinatatea stației taxi din centru! In total, 60 de biciclete sunt puse la dispoziția cetațenilor de catre primarie și consiliu local ca alternativa la transportul public. Acestea pot fi folosite zilnic intre orele 8-22, gratis, timp de patru ore…