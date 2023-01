Prin noul acord cu Bulgaria, Turcia își consolidează poziția de centru comercial al gazelor naturale Turcia și Bulgaria au semnat marți un acord pentru transportul a pana la 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an. Prin noul acord cu Bulgaria, Turcia iși consolideaza poziția de centru comercial al gazelor naturale, anunța aa.com.tr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

