Prin miezul fierbinte al Dobrogei, cu "Exclusiv în România", la TVR 1 Oameni de etnii si religii diferite traiesc aici intr-o armonie exemplara. Cristian Tabara si echipa sa ne invita sa calatorim prin Dobrogea, pentru o portie de spiritualitate si pentru o lectie de navigatie. Duminica, 25 octombrie, ora 17.00, la "Exclusiv in Romania" de la TVR 1. O noua duminica, o noua calatorie spre locuri minunate de la noi din tara, descoperite de echipa Exclusiv in Romania. Pe 25 octombrie, la ora 17.00, alaturi de Cristian Tabara si colegii sai, pornim spre Dobrogea, ii strabatem miezul fierbinte, catre acea spiritualitate minunata care permite oamenilor de etnii si religii… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 18 septembrie 2020, primarul din Constanta, Decebal Fagadau, a semnat dispozitia pentru interzicerea alcoolului in apropierea sectiilor de votare, in ziua alegerilor.Dispozitia Primarului Constantei are numarul 3899 2020 si interzice comercializarea, distribuirea si consumul bauturilor alcoolice…

- Doliu in orasul Techirghiol, judetul Constanta. A incetat din viata Viorel Groza, fost dansator, care a activat in cadrul Ansamblului de dansuri Populare si a dus renumele orasului Techirghiol pe foarte multe scene.Viorel Groza, este cel care in tinerete a fost cel mai bun dansator. A facut parte din…

- Horia Constantinescu a revenit in Parcul Garii si alaturi de voluntarii Asociatiei eTREZIREA a demonstrat ca nu este necesar un efort iesit din comun pentru a pastra acest loc curat si ingrijit, se arata intr un comunicat remis de Biroul de presa PPU SL Constanta.Intalnirea dintre Horia Constantinescu,…

- Nelu Tataru a efectuat o noua vizita pe litoral, in judetul Constanta.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a efectuat o noua vizita pe litoral, in judesul Constanta, incontextul situatiei atuale generate de pandemia de coronavirus.A fost o evaluare locala a institutiilor care sunt sub coordonarea Ministerului…

- Pe 15 august, cre;tinii sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului. Cu aceasta ocazie Preasfintitul Parinte Iustin, al Maramuresului si Satmarului, liturghiseste si predica la Manastirea Rohia. Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului,…

- Totodata, echipajele de pe ambulantele SMURD care deservesc cele 8 puncte de prim ajutor in statiunile Corbu, Mamaia Nord Navodari, Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol, Costinesti, Jupiter si Vama Veche au asistat medical 388 persoane, dintre care 313 au necesitat transportul la spital.Peste 300 de pompieri…

- George Buricea este antrenor secund, dar si jucator, la HC Dobrogea Sud, plus principal la echipa a doua si la juniori 1. Unul dintre marii handbalistii ai Constantei, George Buricea, antrenor secund, dar in continuare si jucator, la HC Dobrogea Sud, si a serbat ziua de nastere, extrema stanga implinind…

- S-A INCHEIAT EDITIA A XVII-A A CONCURSULUI NATIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG” - Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin cele 47 de Centre de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog teritoriale, a implementat, in anul școlar 2019-2020, editia a XVII–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, cu aceeasi…