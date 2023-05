Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Constantin Marcea, profesor de sport la Liceul de Arta din Craiova, a fost retinut ieri de politistii doljeni pentru proxenetism. Zeci de mii de euro de la fetele pe care le prostitua Potrivit politistilor, barbatul de 35 de ani apela la metoda „lover boy”, foarte cunoscuta in randul proxenetilor,…

- Un profesor de educatie fizica si sport de 35 de ani, Cosmin Constantin din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzatia de proxenetism in forma continuata, conform stiricraiova.ro. Potrivit anchetatorilor, in perioada 2013 - 2017, acesta ar fi determinat patru femei din judetul Dolj sa practice…

- Un craiovean de 35 de ani a fost reținut fiind acuzat ca, folosindu-se de metoda „lover boy” si speculand starea de vulnerabilitate a patru femei din judetul Dolj, le-ar fi forțat sa se prostitueze in Germania, Italia si Norvegia. El a obținut aproximativ

- Un preoxenet, de 35 de ani, din Craiova, a fost reținut, ieri, de politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj.Barbatul este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism in forma continuata (patru acte materiale). Barbatul este banuit ca in perioada 2013 – 2017, folosindu-se…

- Un medic din Craiova a fost retinut de politistii doljeni, fiind suspectat de moartea a patru pacienti, in cazul carora a intervenit chirurgical. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au retinut, pentru 24 de ore, un barbat,…

- Guvernul Germaniei doreste sa continue planurile de decriminalizare a consumului de cannabis in pofida ingrijorarilor legale, dupa ce a primit un raspuns pozitiv din partea Comisiei Europene, transmite marti DPA. Germania ar putea fi la cateva saptamani distanta de introducerea in Parlament a unui proiect…

- Un barbat din judetul Dolj a fost arestat preventiv dupa ce a obligat o tanara sa se prostitueze, el fiind acuzat si ca a ranit-o cu un cutit si ca a fortat-o sa inghita 20 de comprimate de paracetamol.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca politistii…

- Germania a format o alianta cu Italia si unele tari din Europa de Est, intre care si Romania, care se opun renuntarii treptate la vehiculele cu motoare cu ardere interna din 2035 si doresc sa faca propria lor propunere, transmite Reuters. Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia,…