„Prin foc și sabie”, festival medieval la Muzeul Satului din Timișoara. Vezi programul complet Muzeul Satului Banațean aduce infața publicului festivalul medieval „Prin foc și sabie”, o calatorie in timp prin istoria Europei care va avea deschiderea festiva miercuri, 6 septembrie, la ora 18:00. Mai multe grupuri de reconstituire istorica din Romania și din strainatate, pregatite cu o intreaga recuzita din care nu vor lipsi tobe de razboi, spade, […] Articolul „Prin foc și sabie”, festival medieval la Muzeul Satului din Timișoara. Vezi programul complet a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Din Preistorie pana in Epoca Moderna sunteți invitați sa retraiți istoria la Muzeul Satului Banațean. In perioada 6-10 septembrie, instituția va gazdui numeroase grupuri de reconstituire istorica partenere din Romania și din strainatate. Nu lipsește din program formația timișoreana Peregrinii.

