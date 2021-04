Prin ce trece Aurel Pădureanu după moartea Corneliei Catanga A trecut o luna de la moartea Corneliei Catanga, iar soțul ei, Aurel Padureanu (70 de ani), nu-și poate gasi liniștea dupa pierderea artistei. Padureanu a marturisit recent ca trece printr-un adevarat calvar de cand și-a pierdut soția. Acesta spune ca sarbatorile pascale nu vor mai fi la fel fara Cornelia și se simte foarte singur in aceasta perioada. Citește gratuit ediția de mai a revistei Unica. O gasești AICI „Sunt la fel ca in ziua in care a murit Cornelia mea. Sunt suparat si nu imi va trece niciodata starea asta. Sa stiti ca o femeie, cand ramane singura, se mai descurca, dar invers, nu!… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

