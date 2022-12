Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara și este in culme fericirii. Cantareața a avut parte de o vizita neașteptata la spital și s-a emoționat atat de mult incat i-a crescut tensiunea. Luni, 19 decembrie, Andreea Antonescu a nascut la un spital privat din București o fetița perfect sanatoasa.…

- Imagini de senzație cu Andreea Balan și fetițele ei, pe scena de la Sala Palatului din București. Cantareața a cantat alaturi de Ella și Clara pentru prima data și a fost extrem de emoționanta. Iata momente spectaculoase de la eveniment!

- Andreea Balan, in varsta de 38 de ani, iși crește singura cele doua fetițe, pe Ela și Clara, dupa divorțul de George Burcea. Insa, artista nu și-a rasfațat niciodata fetele peste masura, iar cea mare știe deja valoarea banului. Andreea Balan a facut marturisiri emoționante despre fetițele sale, Ela…

- Andreea Balan are o cariera de ani de zile in industria muzicala din Romania. Cantareața are 38 de ani și la fiecare apariție surprinde cu silueta ei. Acum, intr-un interviu pentru Click, ea a spus ce a eliminat aproape definitiv din regimul ei alimentar pentru a se menține la 49 de kilograme. Andreea…

- Dupa divorțul de George Burcea, Andreea Balan a mai incercat sa iși refaca viața, insa relația ei cu Tiberiu Argint nu a mers așa cum și-a imaginat. Artista crede in continuare in iubire și nu se teme sa se indragosteasca din nou. Cand vine vorba despre viața sa amoroasa, Andreea Balan este destul de…

- Nimic mai simplu! Exista strategii care vor permite chiar și celor mai mari cheltuitori sa faca economii din timp pentru sezonul sarbatorilor de iarna. Iata 3 metode inedite pentru a te apuca inca de pe acum de strans bani: No-spend November Provocarea „no spend November” nu este o strategie noua pentru…

- In excluivitate pentru Xtra Night Show, Cuza a marturisit cum s-a cunoscut cu Andreea Balan. Artistul a oferit o reacție, dupa ce s-a spus ca el și Emi ar fi preferații juratei la Te cunosc de undeva. Ce a dezvaluit cu privire la emisiune.

- Inca de la inceputul anului Andreea Balan a anunțat ca-și cumpara apartament in Dubai. Acum, intr-un interviu pentru Impact.ro , artista a dezvaluit ce planuri are cu locuința din Emiratele Arabe Unite. Cantareței i-ar placea sa locuiasca acolo trei luni pe an cu fetițele ei, Ella și Clara, iar in timpul…