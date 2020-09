Stiri pe aceeasi tema

- Vești importante pentru parinții cu copii la gradinița și la școala! Modelul de contract educațional pe care il vor incheia cu unitatea de invațamant unde au copiii inscriși s-a modificat. A fost introdusa „clauza COVID”, prin care se obliga sa nu trimita copilul cu simptome specifice infecției cu noul…

- Calendarul de Evaluare Naționala 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial. Pentru prima data examenul a fost programat in penultima saptamana din iunie dupa probele scrise de la bacalaureat. Examenul de clasa a VIII-a va incepe pe 22 iunie, potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 5455 din 31 august…

- Aleksander Ceferin, președintele UEFA, ia in calcul pastrarea sistemului competițional din acest sezon de Liga Campionilor și Europa League. Final Eight ar putea sa nu fie numai o excepție pandemica in istoria fazelor finale ale Champions League. Președintele UEFA e incantat de spectacolul oferit de…

- Ion Țiriac, 81 de ani, a reușit sa dea o lovitura de proporții in calitate de președinte al Federației Romane de Tenis. A obținut o victorie in instanța prin care forul pe care il conduce are din nou dreptul la fonduri din partea MTS. Dupa mai mulți ani in care totul a fost blocat de […] The post Ion…

- Vor fi reziliate contractele jucatorilor și ale conducatorilor care au pierdut promovarea in liga secunda in favoarea echipei din Recea. E normal sa plateasca cu postul oamenii aduși pe bani grei pentru a duce fotbalul baimarean pe culmile succesului. Ne uitam aici la Romica Buia și Tibor Selymeș. Mulțumim…

- Teatrul Municipal „Ariel”, sub patronajul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, invita publicul cinefil la Arenele Traian, unde doua zile pe saptamana se difuzeaza – GRATUIT – filme in aer liber. sambata, 8 august, ora 19:30 Yeti – Omul Zapezilor Durata: 90 minute Format: 2D Gen: Animatie, Aventuri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de instabilitate atmosferica. Potrivit meteorologilor, pana la ora 23.00 se anunța ploi. vijelii și grindina. De asemenea, aceștia au anunțat ca, in perioada urmatoare, romanii vor avea parte de vreme foarte calda, temperaturile ajungand la…

- Connect-R a decis sa intre in randul barbaților ceva mai curajoși! Drept urmare, i-a calcat pe urme colegului sau de generație, Alex Velea, și a ales sa se vopseasca intr-o culoare extrem de indrazneața: blond platinat!