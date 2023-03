Stiri pe aceeasi tema

- In continuare, frații Tate sunt cercetati pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, motiv pentru care se afla in inchisoare. Tristan Tate are parte de o noua drama in viața lui, avand legatura directa cu copilul sau, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri…

- Margherita a scapat de pușcarie! Pe data de 29 iunie 2022, fata Clejanilor a fost condamnata la inchisoare de Curtea de Apel din București, dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 a cerut ca magistrații sa rejudece cauza in care artista a fost condamnata pentru ca a condus sub influența…

- Mama gemenilor morți din Ploiești și-a aflat sentința! Andreea a fost condamnata la inchisoare! Cați ani va petrece femeia in spatele gratiilor, in urma tragediei care a șocat Romania. Copiii ei au decedat dupa ce au cazut de la etajul 10. In tot acest timp, ea asculta manele și facea live pe Facebook.

- Ieri, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri și cei din Saliștea de Sus au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Tribunalul București, pe numele a trei barbați in varsta de 29 și 39 de ani, toți din Sacel. Cei doi de 29 de ani au fost condamnați…

- Sandro Rosell (58 de ani), președinte la FC Barcelona intre 2010 și 2014, a povestit cateva episoade șocante traite in spatele gratiilor. Rosell s-a aflat in spatele gratiilor vreme de 643 de zile, pana in aprilie 2019.Pe numele fostului președinte de la Barcelona au existat 6 capete de acuzare. Pentru…

- Artistul ajunge in spatele gratiilor, dupa ce a primit o noua condamnare, de data aceasta pentru complicitate la delapidare (valoare totala de peste 500.000 lei), pentru care a primit doi ani de inchisoare. La aceasta se mai adauga un spor de un an, o luna si 10 zile inchisoare (reprezentand o treime…

- Lovitura grea pentru Dani Alves in spatele gratiilor! Fotbalistul a fost parasit de soție. Sportivul brazilian se afla deja de o saptamana in inchisoare, dupa ce a agresat o tanara, in varsta de 23 de ani.

- Frații Tate au fost arestați preventiv pentru 30 de zile! Asta a decis justiția romana, dupa ce inițial au fost reținuți pentru 24 de ore. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…