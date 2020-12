Prin ce metodă au fost jefuit un hunedorean de 45.000 de lei In luna septembrie, un cetațean din comuna Luncoiul de Jos a fost jefuit in propria casa de patru indivizi. La momentul acela, omul a crezut ca face o afacere profitabila, cumparand de la așa ziși comercianți lenjerie de pat la un preț convenabil, dar in fond, lenjeria de pat achiziționata l-a costat cu mult mai scump. „La data de 16.11.2020, Poliția Municipiului Brad a fost sesizata de un barbat din comuna Luncoiu de Jos cu privire la faptul ca in data de 23.09.2020, patru persoane i-au sustras din locuinta 45.000 de lei. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii Biroului… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

