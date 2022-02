Prin ce etape trec oamenii îndurerați? Elisabeth Kubler-Ross, medic psihiatru, e autoarea teoriei cu stadiile psihologice prin care, credea dumneaei, ar trece oamenii cand afla de moartea lor iminenta sau cand au pierdut pe cineva drag. Aceasta tanti a scris cateva carți unde a promovat teoria cu stadiile și experiențele din apropierea morții. Și, evident, mulți alți simpatizanți, care au trecut cu magna cum laude examenul la rațiune critica, o promoveaza pe YouTube. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu se gandește sa plece din Romania și recunoaște ca i-ar placea sa se mute in Statele Unite ale Americii. Se pare ca vedeta are planuri marețe și vrea sa revina in lumea filmului. “Emisiunea pe YouTube revine anul asta in forța, in prima parte a anului 2022, cu o echipa așa cum vreau eu,…

- La 78 de ani, Marian Nistor e pe deplin fericit și implinit alaturi de Dorina Paraschiv Nistor Savoy, soția lui. Cei doi formeaza o echipa și pe plan profesional, dar și personal. Dupa 24 de ani de relație, cantarețul a dezvaluit intr-un interviu pentru Click cat de bine se ințelege cu aleasa lui, dar…

- De aproape doi ani oamenii reinvața normalitatea, nu-i așa? Deoarece suntem flexibili ca specie, majoritatea dintre noi ne-am gasit in aceasta perioada refugiul in natura. Oamenii lucreaza de acasa, in sistem hibrid și nu mai socializeaza ca inainte cu prietenii, familia și colegii, iar acest lucru…

- De curand, Ana Baniciu a fost invitata in podcastul lui Radu Tibulca de pe Youtube. Acolo, cantareața in varsta de 28 de ani l-a adus in discuție și pe Mihai Bendeac, celebrul actor și jurat in emisiunea „iUmor” de la Antena 1. A spus despre el ca „este un bou” deoarece nu a ințeles adevarata ei parere…

- Aho, aho, ne-am adunat/Ca-i seara de protestat./Impreuna noi strigam,/Nu vrem sa ne vaccinam,/Ca sa nu ne transformam,/Fiindca, dupa vaccinare,/Oamenii fac solzi si gheare/Si copite la picioare!/Nu vreau sa fiu varcolac/Sau sa ma transform in drac!/Haaai-hai!/ Aho, aho, eu sunt dac/Si la minte cam opac./Habar…

- Afla cum poți combate stresul generat de criza sanitara și cum poți sa te bucuri de o viața normala in timpul pandemiei. Criza sanitara a afectat omenirea din punct de vedere economic, social, politic și uman, efectele sale manifestandu-se atat la nivel de grup, cat și individual, pe planul sanatații…

- Marilu Dobrescu a fost desemnata, in urma voturilor primite de la fani, cel mai bun influencer din Romania, in 2021. Tanara a primit premiul „Romanian Social Media Star of 2021”, la ediția de anul acesta a People’s Choice Awards, eveniment organizat de televiziunea E! Entertainment.Opt influenceri romani…

- Smiley deschide o etapa epica in cariera sa și lanseaza serialul muzical „Mai mult de-o viața”, compus din 5 episoade construite ca scurt-metraje care leaga muzical și cinematografic etapele unei povești de iubire fara sfarșit. Primul episod al serialului „Mai mult de-o viața” va fi lansat joi, 25 noiembrie,…