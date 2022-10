Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și-a comandat o rochie de mireasa pe internet. Cand livratorul i-a adus coletul și a deschis cutia, aceasta a avut parte de o surpriza de proporții. A pozat totul și a aratat ce a primit, in schimb.

- In ediția din aceasta seara, din cadrul emisiunii Mireasa-sezonul 6. Valentin și Gabriela au avut o discuție deschisa și au vorbit despre intamplarile petrecute la "Proba catușelor". Cei doi concurenți și-au negociat limitele relației și au marturisit felul in care ar trebui sa se comporte.

- In ediția de astazi de la Mireasa, Ada a marturisit ca ar putea cere in casatorie un barbat. Concurenta susține ca face sacrificii atunci cand iubește cu adevarat. Ei bine, daca majoritatea femeilor așteapta sa le fie pus inelul pe deget, blondinei nu i-ar placea sa stea prea mult pe ganduri și nu exclude…

- Lucrurile evolueaza frumos in casa Mireasa, iar concurenții se apropie din ce in ce mai mult unii de ceilalți. Ei bine, Valentin și Gabriela au avut parte de o intalnire romantica in afara casei Mireasa. Cei doi concurenți s-au bucurat de natura, iar Gabriela a recunoscut ca este foarte indragostita…

- Miruna de la Mireasa sezon 6 s-a suparat tare pe Valentin, despre care spune ca i-a zis ”Shhh” cand toți baieții erau pe hol. Aceasta l-a jignit și a spus mai multe lucruri despre cuplul Gabriela- Valentin.

- Gabriela, noua concurenta de la Mireasa, a trecut printr-o experiența traumatizanta la o varsta destul de frageda. Aceasta a povestit totul in testimonialul de prezentare. Ce s-a intamplat mai exact cu ea și cum a descris partenerul visurilor ei.

- Zi incarcata de emotii ieri in cadrul reality show-ului matrimonial Mireasa pentru o noua serie de concurenti care au pornit la drum cu gandul sa isi gaseasca sufletul-pereche, intr-o locatie surprinzatoare din Turcia. 9 fete si 8 baieti au venit cu sufletul deschis in competitie, dornici sa lupte cu…

- Andrei Alexandru Gradinaru de la Mireasa sezonul 6 are 32 de ani și a trecut printr-un divorț dureros. El spune ca a ales sa participe la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru ca merita sa fie fericit, alaturi de aleasa lui. Iata ce a povestit concurentul, cu lacrimi in ochi!