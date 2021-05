Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost ucisa sambata noaptea in Spania. Calau i-a fost chiar sotul ei, care a injunghiat-o de mai multe ori, in urma unei dispute. Cazul romancei a emotionat comunitatea din orasul Alvero, care a decretat trei zile de doliu si a tinut ieri un minut de reculgere in memoria ei. La ora 23.30,…

- O romanca in varsta de 41 de ani a fost ucisa sambata seara in Alovera, Guadalajara, dupa ce a fost atacata cu un cuțit de partenerul ei. Clara Nicoleta se alatura din pacate unei lungi liste de victime ale violenței domestice, scrie La Vanguardia . Luna mai 2021 este una dintre cele mai negre, poate…

- O romanca a fost ucisa cu sange rece in Spania. Cel care i-a promis iubire tot restul vieții se pare ca s-a razgandit și, dupa o cearta zdravana, a decis sa o omoare. Soțul Nicoletei Clara, un barbat in varsta de 54 de ani, era cunoscut pentru personalitatea sa vulcanica, dar și pentru faptul ca ocazional,…

- O romanca a fost ucisa prin injunghiere de iubitul ei, sambata seara, in Spania. Barbatul a sunat la politie pentru a-si marturisi fapta. La locul crimei au sosit echipajele de salvare si de politie. Medicii au constatat decesul in cazul femeii, iar agresorul a fost arestat de agentii Garzii Civile…

- Elena Serban, o tanara de 31 de ani, a fost gasita duminica, 18 aprilie, moarta in baia unui apartament din Aosta, in nordul Italiei. Anchetatorii spun ca ucigasul i-a taiat gatul si a lasat-o sa agonizeze, apoi s-a facut nevazut

- O romanca, in varsta de 32 de ani, a fost omorata in Italia. Din locuința acesteia au disparut toate dispozitivele electronice, inclusiv telefonul și tableta, cel mai probabil pentru ca dețineau dovezi. Elena Raluca Șerban a fost gasita cu gatul taiat intr-un apartament din Aosta, conform Agenției ANSA.…

- Revolta și indignare in familia lui Isabell Elena Raducanu, tanara romanca ucisa fara mila in Spania, in 2019, dupa ce iubitul ei Juan Vicente – presuspusul autor al crimei – a fost eliberat pe cauțiune. Fratele romancei considera eliberarea barbatului o greșeala și spune ca altfel ar fi stat lucrurile…