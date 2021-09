O tanara din Satu Mare povestește experiența prin care a trecut vara aceasta, dupa ce „a lasat garda jos” in lupta cu Covid și a plecat la mare. Ea s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 fara sa iși dea seama, simptomele au fost minime și nu a infectat niciun apropiat. Bianca a dezvaluit și motivul pentru care a facut publica povestea ei, pe pagina de Facebook RoVaccinare: „Daca povestea mea motiveaza 5 oameni sa se vaccineze, am caștigat”. Tanara spune ca din martie 2020 lucreaza de acasa și se simte foarte recunoscatoare pentru ca poate sa faca asta. In toata aceasta perioada de pandemie a fost…