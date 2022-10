Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Olaroiu a fost desemnat, luni, antrenorul lunii septembrie in campionatul din Emiratele Arabe Unite. Echipa lui Olaroiu, Al Sharjah, a obținut doar victorii in cele trei partide disputate in septembrie: 2-0 cu Al-Ahli Dubai, 3-0 cu Bani Yas și 2-0 cu Ajman. Cosmin Olaroiu, desemnat antrenorul…

- Razvan Lucescu a intrat in conflict cu ultrașii dupa PAOK – Panathinaikos 1-2. Asistenții l-au calmat cu greu pe antrenorul roman, care a fost un car de nervi. PAOK a pierdut derby-ul cu liderul din Grecia, iar suporterii și-au ieșit din minți. L-au fluierat și l-au insultat pe antrenor, care nu a ramas…

- Cristi Chivu se afla printre numele luate in calcul de conducerea lui Inter pentru a-l inlocui pe postul de antrenor pe Simone Inzaghi, scrie presa din Italia. Ediția tiparita Tuttosport, citata de sempreinter.com, noteaza ca Simone Inzaghi e sub presiune la Inter, dupa startul de sezon modest al nerazzurrilor.…

- Mircea Lucescu, aproape de a fi dat afara de la Dinamo Kiev. Fostul jucator al nationalei Ucrainei, Ivan Getsko, e de parere ca demiterea lui Mircea Lucescu este iminenta. Dinamo Kiev are un start dezastruos de sezon. A castigat un singur meci din cele 3 jucate pana acum. Fostul international ucrainean,…

- Scene incredibile! Nationala U18 a Frantei a primit 4 cartonase rosii in doar 20 de minute, iar meciul cu Polonia a fost intrerupt. Echipa nationala U18 a Frantei a primit, duminica, patru cartonase rosii in numai 20 de minute si meciul cu Polonia a fost intrerupt. Duminica, echipele U18 ale Frantei…

- S-a aflat cum se rasfața Toni Iuruc la doua saptamani dupa ce a divorțat de Simona Halep. Afaceristul roman a platit peste 100.000 de euro pe o mașina de lux, cu care s-a afișat deja pe strazile din București. Simona Halep și Toni Iuruc au semnat actele de divorț pe 8 septembrie. Cei doi urmau […] The…

- Partida dintre Rukh Lviv și Metalist Harkiv din prima etapa a campionatului din Ucrainei s-a incheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Meciul care a inceput la ora 15:00 a fost intrerupt in mai multe randuri de alarmele aeriene, astfel ca duelul s-a incheiat abia la ora 19:30, relateaza Digisport…

- Mircea Lucescu s-a calificat cu Dinamo Kiev in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, dupa un meci cu Fenerbahce Istanbul. Duelul a fost cu peripeții. Fanii turci au inceput sa scandeze numele lui Vladimir Putin, iar antrenorul roman a refuzat sa mearga la conferința de presa, in semn de protest.…