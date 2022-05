„Prin atacul asupra Ucrainei, Moscova a răspuns la o amenințare directă a NATO și SUA”, a spus Putin Și a venit 9 mai. Și rușii au avut parada, la care au participat mii de soldați cu tancuri, rachete și ICBM. Și Putin a depus, ca in fiecare an, o coroana de flori la Mormantul Ostașului Necunoscut de sub zidurile Kremlinului. Și, tot ca de fiecare data, președintele Rusiei a ținut in Piața Roșie un discurs. „Tovarași ofițeri, subofițeri, tovarași generali și amirali, va felicit cu ocazia implinirii a 77 de ani de la marea victorie. Chiar și acum, in aceste zile, luptam pentru poporul nostru din Donbass, pentru siguranța patriei noastre de astazi, pentru copiii și nepoții eroi care au cazut. Securitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

