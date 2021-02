Primulele, flori frumoase şi necostisitoare Primulele sunt flori viu colorate și parfumate, care se numara printre cele mai frumoase plante ale primaverii. In general, sunt flori necostisitoare, dar necesita o oarecare atenție și ingrijire, fiind cultivate deopotriva ca plante de gradina sau de interior. Ca plante de interior, sunt decorative doar cateva luni, pe perioada infloririi. Prin urmare, sunt tratate ca plante anuale și sunt aruncate dupa trecerea florilor. In curte, se dezvolta spectaculos la radacina unor pomi fructiferi cu coroana rarefiata, care infrunzesc mai tarziu primavara. Condiții de mediu Primulele nu se simt in largul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

