- Incepand de vineri, 2 aprilie, in trei localitați din Prahova se vor aplica restricții suplimentare de circulație pentru ca rata de incidența covid depașește 4 cazuri active la mia de locuitori.Este vorba de Paulești (rata de incidența este 5,21), Vadu Sapat (4,38) și Adunați (4,08).Decizia a fost…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis joi impunerea de restrictii suplimentare in municipiul Cluj-Napoca, dupa ce incidenta cazurilor de Covid a depasit 7,5 la mia de locuitori.

- Protestatarii din Constanța vor sa nu mai fie obligați sa poarte maști și au cerut reluarea activitaților suspendate, inclusiv a celor artistice, pentru ca sunt la un pas de a nu se mai putea intreține.

- Capitala este aproape de cel mai negru record al pandemiei: creșterea numarului de infectari peste incidența de 7.04 la mie, cat a fost in decembrie. Suceava, in schimb, primul loc in care s-a impus carantina, are acum foarte puțini bolnavi: 1.05 la mie.

- Restricțiile suplimentare vizand circulația persoanelor și programul magazinelor in localitațile care depașess o incidența de 4/mie, respectiv 7/mie, se aplica Post-ul DAMBOVIȚA: Care sunt localitațile cu incidența Covid-19 peste 4/mie. Restricțiile suplimentare se aplica de maine apare prima data in…

- Carantina de noapte este impusa, la nivel național, intre orele 22:00 și 05:00.Noile restricții prevad ca, in localitațile in care rata de infectare va depași 7,5 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori, va fi interzisa circulația in afara locuinței dupa ora 20:00, cu doua ore mai devreme fața de restul…

- Serbia inaspreste masurile impotriva raspandiri coronavirusului, in timp ce spitalele sunt pline cu pacienti infectati cu Covid-19, relateaza DPA . Magazinele, restaurantele, punctele si locatiile de servire vor fi inchise cel putin cinci zile incepand de miercuri, a afirmat premierul Ana Brnabic, citata…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența COVID a urcat la 3,05, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica.Joi, in Capitala incidența era de 2,79 la mie, iar vineri a ajuns la 3,05.Potrivit reglementarilor in vigoare, la rata de incidența peste 3 la mie se inchid…