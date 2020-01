Primul weekend de iarnă: scad temperaturile și încep ninsorile In prima parte a acestui weekend, valorile termice se vor menține mai ridicate fața de normalul perioadei, dar din noaptea de sambata spre duminica incepe o racire accentuata a vremii și in mai multe zone din țara vom avea parte de lapovița și ninsoare. Citește și: Adrian Nastase, dezvaluiri despre perioada petrecuta la pușcaria Jilava - Cum i se adresau deținuții și gardienii Valorile termice diurne vor fi mai ridicate decat in mod obisnuit la aceasta data in zonele de deal si de munte, precum si in regiunile sudice si estice, iar in restul teritoriului se vor situa in jurul normelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

