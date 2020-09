Stiri pe aceeasi tema

- Inchis pe 1 septembrie, de „Marea redeschidere”. Ce spun patronii din Brasov. Restaurantele si cinematografele ar fi trebuit sa se deschida de marti, 1 septembrie 2020. Deoarece Guvernul nu a publicat inca normele de aplicare in acest caz, de fapt, cele mai multe restaurante si toate…

- Guvernul a adoptat in ședința de luni noi reguli pentru redeschiderea restaurantelor și cafenelelor, atat la exterior, cat și la interior. Numarul maxim de persoane la o masa este acum de 6 persoane, se arata in Hotararea de Guvern.Dupa aporoape șase luni de așteptare, restaurantele se redeschid de…

- Restaurantele vor putea fi deschise de marti, 1 septembrie, dar doar in zonele in care se inregistreaza cel mult 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, raportat la ultimele 14 zile. De la aceasta regula vor fi exceptate insa restaurantele din interiorul hotelurilor. In prezent, niciun judet nu…

- Dupa lungi așteptari, iata ca anunțul a fost facut. Toate resturantele vor fi deschise de la 1 septembrie, insa atat angajații, cat și clienții trebuie sa respecte mai multe condiții!

- Un proiect de act normativ care prevede deschiderea restaurantelor si barurilor in interior a fost depus recent la Camera Deputatilor, initiatorul cerand adoptarea de urgenta in scopul salvarii industriei HoReCa de la faliment.

- Reprezentantii HoReCa spun ca premierul nu este dispus la o discutie pentru redeschiderea restaurantelor, avand in vedere numarul mare de infectari, dar ca vor lua in calcul redeschiderea restaurantelor in interior atunci cand numarul imbolnavirilor va urma un alt traseu.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca restaurantele vor ramane inchise, „atata timp cat nu vedem o respectare a regulilor pe terase”. Cu toate acestea, ministrul se declara optimist si afirma ca acestea vor putea fi deschise si in interior, in luna august. „Atata timp cat nu vedem…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca ultimele doua saptamani au fost foarte grele pentru guvernul pe care il conduce.„Avem din nou la dispoziție instrumentele pe care le are orice guvern din orice țara democrata astfel incat sa luptam cu virusul. Ne-a revenit dreptul de a lua masuri.…