Primul week-end cu restricții în București: Deplasările în afara casei, interzise după ora 20.00 Este primul week-end cu restricții in București. Vineri, sambata și duminica intra in vigoare mai multe norme. De la ora 18.00 magazinele de vor inchide, iar incepand de la ora 20.00 deplasarile in afara casei devin interzise daca nu existe motive bine intemeiate. Rata infectarilor din municipiul București a ajuns la 7,05 de cazuri la 1.000 de locuitori. In toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 si mai mica sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- In Monitorul Oficial nr. 308 a fost publicata Hotararea pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia…

