Stiri pe aceeasi tema

- Primul website al Cimitirului Eternitatea din Iasi a fost lansat, sambata, in prezenta secretarului de stat in Ministerul Culturii, Liviu Bratescu, si a mai multor personalitati iesene. Pagina web http://www.eternitycemetery144.ro este dedicata celor mai importante personalitati inhumate in acest loc,…

- Troleibuzele ar putea sa circule din nou pe strazile Iasului, la peste 15 ani de la desfiintarea acestui tip de transport. Primele mijloace ar putea ajunge rapid la Iasi, cu finantare asigurata printr-un program al Administratiei Fondului de Mediu. Ghidul a fost lansat ieri la Iasi, in prezenta ministrilor…

- Social-democratii si-au lansat ieri candidatii pentru Consiliul Judetean (CJ) si primariile din judet. Evenimentul a avut loc la Teatrul de vara de la Palas, la manifestare fiind prezenti si mare parte dintre candidatii la functia de primar din cele 98 de localitati. Candidatul PSD la functia de presedinte…

- Documentarul Centenarului Filmului Romanesc va avea o proiecție speciala la Rașnov, in cadrul Festivalului de Film și Istorii Rașnov (FFIR), ediția a 12-a. Documentarul a fost lansat la Iași pe 18 decembrie 2019, la Gala de incheiere a proiectului Centenarul Filmului Romanesc. In cadrul FFIR, va rula…

- Cimitirul Eternitatea din Iasi, unde sunt inhumate personalitati precum Ion Creanga, Garabet Ibraileanu sau Mihail Kogalniceanu, a fost inscris pe lista monumentelor istorice, autoritatile explicand ca acest cimitir reprezinta un muzeu in aer liber care trebuia deja pus in valoare.Secretarul…

- Primaria Chișinau a lansat cea de-a doua etapa a proiectului „Educație online", care prevede completarea bibliotecii digitale cu lecții noi din curricula școlara pentru perioada de studii: septembrie-martie (aprilie), pentru clasele: I-XII. La formarea conținuturilor web sint antrenați peste 300 de…

- Poeta Carmen Antoaneta Marcean a lansat cel de-al noualea volum de poezie, „Caietul cu povești", volum scris in perioada mai 2018 - mai 2020. Cartea a aparut la Editura PIM, Iași, 2020, cu o prefața scrisa de distinsa scriitoare suceveana Gina Puica. Dupa cum ne-a spus autoarea ...

- Ministerul Mediului a lansat platforma ECONSULTARE.RO. Aici puteti comenta, prezenta opinii sau vota proiecte “€Implicați-va in deciziile de mediu pe care trebuie sa le luam! Am lansat o platforma prin care votul vostru ne ajuta” este mesajul Ministerului Mediului. Platforma se numeste econsultare.ro…